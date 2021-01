De acuerdo con el cirujano Pramod Khandate, la alarma de incendios se activó este sábado cerca de la 1:30 de la tarde (hora local) luego de que empezó a salir humo del cuarto piso del centro médico, lugar donde se encontraba la unidad de cuidados intensivos neonatales.

El profesional de la salud, igualmente, señaló que al menos diez bebés perdieron la vida en medio de las llamas. Sin embargo, puntualizó que otros siete pequeños fueron rescatados con signos vitales.



Aunque todavía no se han determinado las verdaderas causas que produjeron el incendio, el cirujano aseguró que las llamas pudieron haberse producido por un cortocircuito, ya que el edificio es muy viejo.

Rajesh Tope, ministro de Sanidad de Maharashtra, reveló que tres de los bebés murieron por quemaduras graves y los otros siete debido problemas respiratorios causados por el humo. Además, precisó apuntó que las investigaciones ya están en curso.

Heart-wrenching tragedy in Bhandara, Maharashtra, where we have lost precious young lives. My thoughts are with all the bereaved families. I hope the injured recover as early as possible.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2021