Aunque el incendio fue controlado rápidamente por el cuerpo de bomberos, cerca de 11 pacientes diagnosticados con la enfermedad respiratoria fallecieron producto de las llamas, informó la BBC News.

La cadena de noticias británica, igualmente, señaló que más de 20 personas resultaron heridas y fueron trasladas de inmediato a un centro médico de esa ciudad, que ha sido duramente golpeada por la emergencia sanitaria.

De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades, el incendió se habría producido a las 5:00 de la mañana (hora local) debido a un cortocircuito dentro del hotel, que fue alquilado por el hospital privado de Ramesh para atender a pacientes con coronavirus, agregó el informativo inglés.

Este es el segundo desastre que se presenta en el país asiático esta semana, ya que el jueves pasado 8 personas murieron en medio de un incendio en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Ahmedabad.

En India, según el último balance entregado por la Universidad Johns Hopkins, se han reportado más de 2,1 millones de contagios confirmados y 43.378 muertes asociadas al COVID-19, siendo el quinto país del mundo más afectado con la pandemia.

In early Hours Fire Breaks out at Hotel Swarna Palace turned Covid-19 care center in VIJAYAWADA. 11 feared Dead. pic.twitter.com/eOVsxKS10V

— m srinivasulureddy (@aceduos) August 9, 2020