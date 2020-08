Este sábado, Beirut vivó otra jornada complicada debido a las fuertes protestas que se presentaron en el centro de la ciudad, donde hubo varios enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.

Varios inmuebles gubernamentales fueron el blanco de la ira de los protestantes –que primero intentaron irrumpir en el Parlamento–, como el edificio del ministerio de Relaciones Exteriores y la sede de la Asociación de Bancos.

Los disturbios, igualmente, se extendieron por el resto del centro de Beirut y otros edificios fueron alcanzados por las llamas, como el hotel Le Grey (ubicado en la Plaza de los Mártires), donde falleció un policía.

El oficial, según la información entregada por las fuerzas de seguridad, fue “atacado por varios alborotadores”, mientras ayudaba a algunas personas retenidas en la edificación.

Las protestas, que fueron convocadas luego de la fuerte explosión en el puerto, que ha dejado hasta el momento más de 150 muertos y cerca de 6.000 heridos, también mostraron el aburrimiento del pueblo libanés por la crisis económica que atraviesa el país asiático.

“No podemos más. Somos rehenes. No podemos salir del país. No podemos sacar dinero de los bancos. El pueblo está muriendo de hambre. Hay más de dos millones de desempleados”, enfatizó Médéa Azoury, una manifestante de 45 años.

De acuerdo con la Cruz Roja de Líbano, al menos 238 personas resultaron heridas durante las fuertes movilizaciones, de las cuales 63 fueron trasladadas a diferentes centros médicos de la ciudad.

March just departed from Mar Mikhael – one of the most impacted areas from the explosion – towards Martyrs' Square in downtown Beirut. Calls to overthrow and behead the regime abound. pic.twitter.com/gtL6270xZv

— Nadim El Kak | نديم القاق (@NadimElkak) August 8, 2020