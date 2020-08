Mientras observa atentamente las llamas a varios kilómetros de distancia, su madre le pidió que se retirara de la ventana, ya que podía ser peligroso. A pesar de las advertencias, la niña continuó mirando.

En el video, capturado desde el interior del apartamento y divulgado en las diferentes redes sociales, se puede apreciar cómo la onda expansiva llegó hasta ese lugar segundos después de que se presentara la violenta explosión.

Al final, en la grabación quedaron registrados los ruidos de los vidrios rotos y los gritos desesperados de la pequeña, mientras sus padres la protegían. “No quiero morir”, manifestó la menor entre lágrimas.

Aunque las investigaciones continúan, Hassan Diab, primer ministro libanés, afirmó en rueda de prensa que el estallido se produjo debido a 2.700 toneladas de nitrato amónico, que estaban almacenadas en una bodega del puerto.

Hasta el momento, según el último balance entregado por la Cruz Roja y el ministerio de Salud de ese país, la explosión ha dejado 135 muertos y más de 5.000 heridos. Además, cerca de 200.000 personas se quedaron sin hogar.

Acá, el video:

“I don’t want to die” a young girl screams as the blast hits. Those responsible for this must pay. pic.twitter.com/yTyCaoPtvc

— Timour Azhari (@timourazhari) August 4, 2020