De acuerdo con algunas informaciones preliminares, la explosión se produjo en un almacén del puerto de esa ciudad y fue precedida -al parecer- por un incendio en un hangar de silos de trigo, indicó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Este mismo medio señaló que hay “decenas heridos” y “grandes daños estructurales en las viviendas y vehículos” que se encontraban en los alrededores del lugar, donde se produjo el fuerte estallido.

En las imágenes, difundidas en las redes sociales, se puede apreciar la onda expansiva que sacudió a varios edificios a kilómetros de distancia, mientras una enorme nube de polvo y escombros ascendió por el cielo.

Casi todas las ventanas de los establecimientos comerciales de los barrios de Hamra, Badaro y Hazmieh estallaron. “Las edificaciones están temblando. Los vidrios de mi apartamento se rompieron”, afirmó un habitante de Beirut en su cuenta de Twitter.

Hamad Hassan, ministro de Salud libanes, ordenó a los diferentes centros médicos de la ciudad estar preparados para recibir a todos los heridos que dejó la expulsión, agregó la agencia de noticias.

La ANN, por último, informó que las autoridades no han confirmado por el momento la causa de la explosión ni el número exacto de los lesionados y víctimas, que serían bastantes.

Footage from the massive explosion in Beirut Port, Lebanon pic.twitter.com/bdvzrS05Qf

— Beirut Today (@bey_today) August 4, 2020