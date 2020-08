Seblani, en diálogo con la agencia Reuters, relató los angustiantes momentos que vivió este martes, cuando los estallidos, que dejan al menos 130 muertos y miles de heridos, devastaron Beirut, en Líbano.

La mujer, de 29 años, posaba muy feliz con su largo vestido blanco para el camarógrafo Mahmoud Nakib en la parte exterior del lujoso Hotel Le Gray, en el centro de la ciudad.

De un momento a otro, se escuchó la explosión y todo cambió. En vez de felicidad había desconcierto y desolación al ver cómo había quedado todo a su alrededor.

En el video que se viralizó en redes de ese momento, se ve que Israa Seblani es auxiliada por un hombre. Todos los que estaban allí salieron ilesos y se refugiaron en una casa cercana.

“Me había estado preparando para mi gran día durante dos semanas y estaba tan feliz como todas las otras chicas. Mis padres estarán felices de verme con un vestido blanco… Lo que sucedió durante la explosión aquí, no hay palabras para explicar … Me sorprendió, me preguntaba qué pasó, ‘¿voy a morir?’”, relató Seblani a Reuters.