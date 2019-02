El líder de la red social explicó que el proyecto no estará listo para finales de este año. “Es probable que no aparezca hasta 2020 o más tarde”, afirmó Zuckerberg, citado por The Verge.

“La integración en la que estamos pensando, la estamos empezando a desarrollar”, agregó.

Un informe de The New York Times dejó ver el propósito de la compañía de buscar que los usuarios de WhatsApp, Instagram o Facebook Messenger se puedan comunicar a partir de un cifrado de extremo a extremo.

Con base en lo anterior, Zuckerberg pretende que este servicio combinado pueda facilitarle al usuario, por ejemplo, comunicarse desde WhatsApp con otra persona que utilice Facebook o Instagram.

Esta iniciativa también tiene la intención de que los millones de usuarios que hacen uso diario de estas herramientas de mensajería renuncien a los demás servicios que ofrecen sus competencias.

“Si los usuarios interactúan con mayor frecuencia con las aplicaciones de Facebook, la compañía también podría desarrollar su negocio de publicidad o agregar nuevos servicios para ganar dinero”, concluye el informe de Times.