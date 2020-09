Como los caracteres son tan extraños y el mensaje es muy largo, el sistema no logra procesarlos correctamente y, en el intento, termina congelando la aplicación. Cuando el usuario se sale de ella y quiere volver a entrar, no puede hacerlo, pues se bloquea, indicó Europa Press.

Esta cadena funciona por medio de tarjetas virtuales que ocultan una gran cantidad de números de contactos a través de códigos que hacen que la plataforma empiece a fallar, agregó el portal mencionado.

Por el momento, no hay una solución establecida para este problema, pero el informativo recomienda bloquear a la persona que envía el mensaje y cambiar los ajustes de privacidad, con el fin de que solo usuarios conocidos lo puedan agregar a grupos. También es bueno eliminar la cadena del chat.

Según WABetaInfo, estos textos son conocidos como ‘mensajes de miedo’ y son creados por grupos de WhatsApp con el único objetivo de bloquear la aplicación tanto para usuarios Android como iOS. Actualmente, el problema se presenta en Brasil, principalmente, pero es posible que llegue a otros lugares.

A continuación está un ejemplo publicado en Twitter sobre la apariencia de la cadena viral.

-Anti crash integrated into official WhatsApp: There are messages designed to freeze or crash your WhatsApp. Then there are modded WhatsApp versions that have a “Crashcode protection” like a bigger Unicode database. We need this integrated into the official application. pic.twitter.com/bpyWtFUwQO

— Ian (@Ian_Oli_01) August 15, 2020