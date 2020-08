Esta semana se conoció que el magnate, fundador de la compañía de comercio electrónico, se convirtió en la primera persona en amasar 200.000 millones de dólares.

Por ello, alrededor de 100 personas llegaron hasta su casa el pasado jueves para exigirle que duplique el sueldo a los trabajadores de Amazon, es decir que pase de 15 dólares a 30 (de 56.000 a 112.000 pesos colombianos), según publica el diario Washington Examiner.

La protesta fue convocada por el exempleado de Amazon Chris Smalls, quien ya ha protestado en contra de Bezos en otras oportunidades.

“Dé una buena razón por la que no merecemos un salario mínimo de 30 dólares cuando este hombre gana 4.000 por segundo”, dijo Smalls al mismo medio.

Smalls, que fue despedido en abril por participar en otra protesta, denunció que Amazon no respondió adecuadamente a la pandemia del coronavirus y obligó a sus empleados a trabajar muchas horas sin un salario adecuado. Incluso, aseguró que muchos empleados fueron a trabajar estando contagiados de COVID-19, detalla el Washington Examiner.

En la manifestación de este jueves, Chris Smalls tomó la palabra y le dejó un mensaje a Jeff Bezos, de quien se desconoce si estaba en su casa para ese momento.

They’re asking for a $30 minimum wage. “Why not?” The lead protester says. pic.twitter.com/KlfXaUvq2X

— Nic Rowan (@NicXTempore) August 27, 2020