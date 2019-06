Las llantas son llamadas ‘Uptis’ (Unique Puncture-proof Tire System o Sistema Singular de Neumático a Prueba de Pinchazos) y no solo sustituirían los tradicionales neumáticos, sino también la llanta sobre la que se monta el caucho.

El prototipo en el que están trabajando Michelin y GM fue presentado en la conferencia Movin’On sobre movilidad sostenible, que empezó ayer en la ciudad canadiense de Montreal.

Michelin señaló que ‘Uptis’ es resistente a pinchazos y reventones a la vez que permite la potencial reducción del uso de materias primas y desechos.

El prototipo también reduce las necesidades de mantenimiento, como la comprobación regular de la presión o las inspecciones en busca de pinchazos.

Together with @Michelin, we are developing a new airless wheel technology, the Uptis Prototype. This will help to further reduce the use of raw materials and waste, furthering our vision for a world with Zero Crashes, Zero Emissions and Zero Congestion. https://t.co/lwA2hGeRzk pic.twitter.com/gOJfkROvCO

— General Motors (@GM) June 4, 2019