El servicio de verificación de usuarios indica a través de un ‘chulo’ azul que la cuenta de Twitter si pertenece a una determinada persona, organización o empresa.

Lo cierto es que la plataforma de ‘microblogs’ cometió errores que la llevaron a frenar estos procesos con la intención de mejorarlos y evitar futuras complicaciones.

La red social informó por medio de la cuenta de ‘Twitter verified’, que tiene más de 3,5 millones de seguidores, la determinación sobre su servicio:

De acuerdo con el sitio especializado Digital Trends, la suspensión no afecta a las personas que habían enviado previamente su postulación y la intención es verificarlos muy pronto.

La decisión se presentó luego de que Twitter verificó por error a varias cuentas falsas, hecho que la propia plataforma le confirmó al sitio web Daily Dot.

El usuario Conspirador Norteño, enfocado en el análisis de este tipo de fraudes, fue el encargado de descubrir las fallas cometidas por la red social con esos espacios.

Así lo reveló en junio de este año por medio de su cuenta, en la que tiene más de 39.000 seguidores.

Meet @aykacmis, @degismece, @anlamislar, @aykacti, @kayitlii, and @donmedim, a sextet of blue-check verified Twitter accounts created on June 16th, 2021. None has yet tweeted and all have roughly 1000 followers (and mostly the *same* followers).

cc: @ZellaQuixote pic.twitter.com/V82Wtu0SNr

— Conspirador Norteño (@conspirator0) July 12, 2021