La defensora Cecilia Salvai también llevó un cono a modo de sombrero, que recordaba los estereotipos racistas hacia los asiáticos.

El tuit, publicado el jueves por la noche, muestra una fotografía de Salvai con un cono de entrenamiento en la cabeza, imitando los ojos rasgados con sus dedos, acompañada de unos emojis representando su gesto.

El tuit fue eliminado apresuradamente después de la avalancha de comentarios negativos de los internautas. La cuenta del equipo publicó luego un comunicado para precisar que el tuit “no estaba destinado a provocar una polémica o tener una connotación racial”.

“La Juventus reconoce este error y el club llevará a cabo una profunda reflexión y procederá a un análisis minucioso para evitar que estas cosas no vuelvan a ocurrir”, añadió el conjunto del norte de Italia.

El fútbol italiano, así como otros campeonatos europeos, ha vivido varios incidentes racistas en las últimas temporadas, especialmente gritos de monos dirigidos a jugadores negros en muchas ocasiones.

En abril de 2019, el defensa de la Juventus Leonardo Bonucci fue muy criticado cuando consideró que “la culpa (era) compartida al 50-50” cuando su excompañero Moise Kean recibió insultos racistas por parte de hinchas del Cagliari.

El defensa del Nápoles Kalidou Coulibaly o el delantero Mario Balotelli también han sido víctimas del racismo en el campeonato italiano.

Este es el trino que borró la Juventus:

