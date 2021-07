“Eliminaremos Fleets el 3 de agosto, trabajamos en algunas cosas nuevas. Lo sentimos o de nada”, con este irónico y corto mensaje Twitter anunció este miércoles que su intento de competir con las historias de Instagram (Facebook) y SnapChat tiene los días contados.

En el blog de la reconocida aplicación, Ilya Brown, vicepresidente de producto, explicó que los ‘Fleets’ se van y que ahora le van a dar más fuerza a ‘Spaces’ (espacios), la competencia que le montaron a la creciente red social ‘Clubhouse’.

Por ello, señaló, se van a centrar en crear otras formas para que las personas se unan a la conversación y hablen sobre lo que está sucediendo en su mundo.

we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff

we're sorry or you're welcome

— Twitter (@Twitter) July 14, 2021