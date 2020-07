“Mientras revisamos y corregimos la situación, tal vez no puedas trinar o cambiar tu contraseña. Continuamos limitando algunas funcionalidades, mientras analizamos el caso. Gracias por su paciencia”, compartió Twitter a través de su cuenta de soporte.

La compañía de tecnología, con sede en San Francisco, California (Estados Unidos), también enfatizó que el incidente ya está siendo investigado y que se tomarán las respectivas medidas para solucionarlo lo más pronto posible.

Actualidad RT, igualmente, indicó que algunos perfiles verificados fueron congelados de manera temporal por Twitter, es decir no podrán hacer ningún tipo de publicación hasta que sea completamente seguro.

Este miércoles, fueron hackeadas las cuentas de varias de las personalidades y empresas más importantes de Estados Unidos. Entre los afectados se encontraron: Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Kanye West, Joe Biden, Apple y Uber.

Según señaló Bloomberg, los ciberdelincuentes publicaron en los perfiles de estos personajes un mensaje prometiendo duplicar el dinero de cualquier usuario, si transferían cierto monto en menos de 30 minutos a una página web, la cual era falsa.

“Todo el mundo me pregunta cómo puedo beneficiar a otros, y ahora es el momento. Estoy doblando todos los pagos enviados a mi cuenta de bitcoin por los próximos 30 minutos. Si tú me mandas 1.000 dólares, yo te enviaré 2.000″, decía el trino.

We’re continuing to limit the ability to Tweet, reset your password, and some other account functionalities while we look into this. Thanks for your patience.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020