De acuerdo con Bloomberg, las cuentas de estos personajes publicaron un mensaje prometiendo duplicar el dinero de cualquier usuario, si transferían cierto monto en menos de 30 minutos a una página web, la cual era falsa.

La agencia de noticias estadounidense, adicionalmente, aseguró que los perfiles de algunas empresas de tecnología como Tesla, Uber y Apple también fueron atacados y compartieron varios mensajes parecidos unas horas después.

A pesar de que todavía no se sabe cómo se produjo este hackeo masivo, Twitter manifestó en un comunicado de prensa que el caso ya estaba siendo investigado y que emitiría una declaración en las próximas horas.

Bloomberg, por último, señaló que el enlace publicado por los ciberdelincuentes en los perfiles de estas personalidades había alcanzado a recaudar cerca de 11 bitcoins, por un valor cercano a los 100.000 dólares.

All of them got hacked at the same time with the same or similar message tweeted out 🤔

Kanye West

Elon Musk

Bill Gates

Jeff Bezos

Apple

CashApp

Uber

Mike Bloomberg

Joe Biden

Warren Buffett

Wiz Khalifa

Barack Obama

MrBeast

Floyd Mayweather pic.twitter.com/44ImeamgFL

— LT FREEDOM (@lt_freedom) July 15, 2020