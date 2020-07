La empresa de productos alimenticios para el mercado latino Goya está en el centro del debate en Estados Unidos después de que su consejero delegado alabara al presidente Donald Trump, desatando los llamados a un boicot, que el mandatario respondió este miércoles atizando la controversia.

Un día después de que el presidente de la compañía de alimentos se refiriera en tan buenos términos al mandatario, Ivanka Trump publicó un trino que atizó aún más la controversia, con este texto en inglés y en español, que refleja el eslogan de la empresa: “Si es Goya, tiene que ser bueno”.

If it’s Goya, it has to be good.

Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 15, 2020