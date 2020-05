Elon Musk, quien también es reconocido por sus polémicos mensajes en las diferentes redes sociales, compartió en su cuenta de Twitter un emoticón de una rosa junto con la siguiente frase: “toma la píldora roja”.

De acuerdo con el portal Business Insider, esa oración no solo es una simple alusión a una de las escenas más recordadas del cine internacional, sino que actualmente tiene fines políticos y denota una postura conservadora.

“La frase se utiliza mucho más comúnmente para expresar un despertar político de derecha. A menudo, también se usa en foros dedicados a temas relacionados con Donald Trump u organizaciones de ‘derechos de los hombres’”, agregó el sitio web económico.

El trino del empresario, que hace una clara referencia a la primera película de la saga (cuando Neo – Keanu Reeves– debe elegir entre dos píldoras para saber cuál es la verdadera realidad del mundo), fue replicado por miles de usuarios, incluida la hija del presidente estadounidense.

A pesar de que el mensaje de Musk fue aparentemente en modo de burla debido a la situación que vive el mundo por la pandemia del COVID-19, a Wachowski al parecer no le gustó la mención de su película por parte del multimillonario e Ivanka Trump.

Debido a esto, la directora y guionista les respondió a través de su cuenta oficial de Twitter con el siguiente mensaje: “Jódanse los dos (Fuck both of you)”.

Fuck both of you

— Lilly Wachowski (@lilly_wachowski) May 17, 2020