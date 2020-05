El mencionado medicamento se ha utilizado en el pasado contra la malaria y el lupus, pero los propios expertos gubernamentales dicen que no es adecuado para combatir el coronavirus.

Trump, cuyas pruebas diarias de COVID-19 han dado negativo y no muestra síntomas de la enfermedad, dijo que había estado tomando el medicamento durante casi dos semanas.

Cuando se le preguntó por qué, respondió: “Porque creo que es bueno. He escuchado muchas buenas historias sobre la hidroxicloroquina”.

Durante semanas, el presidente estadounidense ha mostrado especial interés en promover esta medicación, a pesar de que muchos médicos piensan que no sirve para pacientes con coronavirus y de que los reguladores del gobierno estadounidense advierten que “no ha demostrado ser seguro”, dados sus comprobados efectos secundarios devastadores.

“Si usted está en una situación vulnerable (por riesgo a contagio con coronavirus) y toma este medicamento como tratamiento preventivo, (esta droga) lo mata. Y no puedo ser más enfático: esto lo mata”, expresó Cavuto en la transmisión en vivo, que recoge este trino:

Fox News’s Neil Cavuto is stunned by Trump’s announcement that he’s taking hydroxychloroquine: “If you are in a risky population here, and you are taking this as a preventative treatment … it will kill you. I cannot stress enough. This will kill you.” pic.twitter.com/e6D5alfAgc

— Aaron Rupar (@atrupar) May 18, 2020