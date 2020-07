Donald Trump, adicionalmente, aseguró que decretó una medida ejecutiva que pone fin al trato preferencial otorgado a Hong Kong, con lo que busca “responsabilizar” al gigante asiático por la ley de seguridad nacional impuesta en la excolonia británica.

El jefe de estado enfatizó que Hong Kong ya no es un territorio autónomo. Por lo tanto, será tratado al igual que el país asiático, sin privilegios económicos y acceso a exportaciones de tecnología sensibles.

La Asamblea Popular Nacional aprobó la ley de seguridad después de que el año pasado se presentaran en la antigua colonia británica multitudinarias movilizaciones en contra del poder de la China continental.

El objetivo de esta medida es prevenir, detener y sancionar actos en Hong Kong que amenacen la seguridad nacional. Asimismo, abarca actividades subversivas, injerencias extranjeras y actos terroristas.

De acuerdo con varios especialistas y activistas, la ley de seguridad limita las libertades que hacen a ese territorio uno de los principales centros financieros del mundo, y le entrega poderes supremos a las fuerzas públicas.

No leader has been tougher on China than President @realDonaldTrump. pic.twitter.com/sZHr9aBhq6

— The White House (@WhiteHouse) July 14, 2020