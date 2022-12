En un comunicado oficial, Twitter detalló cómo será el nuevo proceso para hacerse con Twitter Blue y así disfrutar de funciones como la verificación de cuentas y la edición de trinos.

Este fue el anuncio de Twitter:

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50

— Twitter (@Twitter) December 10, 2022