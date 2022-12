Desde que se desató la grave situación institucional en Perú, que terminó con la destitución del presidente Petro Castillo, las redes sociales han sido el lugar donde diferentes personalidades han expresado su postura sobre el panorama que afronta ahora ese país. Uno de ellos fue Gustavo Petro, quien pidió respaldo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el destituido mandatario.

(Vea también: Protestas en Perú pidiendo liberación de Pedro Castillo crecen y se caldean los ánimos)

Además, las diferentes plataformas también han servido para que se viva una que otra confusión. Tal y como le pasó a un músico venezolano que se llama exactamente igual que Pedro Castillo, el destituido presidente de Perú. Ser homónimo de él le ha costado miles de insultos en sus redes sociales, hasta llegar el punto que los mensajes terminaron cansándolo.

El artista, dueño de la cuenta @pedrocastillo que cuenta con más de 13.000 seguidores, advirtió que desde que se desató la crisis en Perú no ha dejado de recibir insultos, aunque hay otros pocos mensajes que lo respaldan. Esa situación lo llevó a pronunciarse y hasta a hacerle una petición al propietario de Twitter.

“¿Será que el Sr. [Elon] Musk puede hacerles entender a los peruanos que yo no soy el presidente? No imaginan la cantidad y contenido de las notificaciones que estoy recibiendo solo por descuido e ignorancia de miles de tuiteros peruanos. Lamentable”, expresó.

Incluso, celebró cuando el destituido presidente Castillo fue capturado por la Policía de Perú: “Aunque parezca contradictorio, hay algo en mí que siente alivio por mi destitución. Mi cuenta de Twitter se ha tranquilizado un poco. Gracias a todos por su buen humor. Es vida y salud compartida”.

Lee También

De hecho, el músico también reveló que los internautas vienen con esa confusión desde 2019. En ese año le tocó publicar un trino para dejar en claro que él no es la persona que normalmente etiquetan en la red social.

“Amigos peruanos, lean bien: yo no soy el presidente de Perú. Repitan: yo no soy el presidente de Perú”, puntualizó.

Amigos Peruanos. Lean bien: Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru. Noooooooooooooooooooooooooo

— Pedro Castillo (@pedrocastillo) September 30, 2021