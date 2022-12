El magnate ‘tech’ hizo estas afirmaciones mientras exponía los detalles de cómo la plataforma Twitter hundió la difusión de la controvertida historia del portátil de Hunter Biden en plenas elecciones presidenciales del 2020 en Estados Unidos. Debido a esto hoy manifiesta que teme por su vida.

Musk, de 51 años, hizo saber a todos que una misteriosa muerte repentina no sería obra suya. Así lo declaró el multimillonario ante más de 100.000 personas que lo observaban durante una sesión de preguntas y respuestas en directo.

Esta no es la primera vez que Elon Musk habla de amenazas y de su propia muerte potencialmente conspirativa. En mayo, un tuit del multimillonario provocó mucha especulación. “Si muero en circunstancias misteriosas, ha sido bueno conocerte”, escribió. El tuit críptico provocó un torbellino de teorías sobre lo que quiso decir exactamente el CEO de SpaceX a lo que Musk respondió: “¡Lo siento! Haré todo lo posible para mantenerme con vida”.

El magnate sudafricano retuiteó el hilo de Matt Taibbi, autor de “Griftopia”, “The Business Secrets of Drug Dealing” y “Hate Inc”, en el que detalla cómo Twitter presuntamente maniobró para controlar la polémica desatada tras la publicación en ‘The New York Post’ del contenido de los archivos personales de Hunter Biden, el hijo del entonces candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden.

Ya las redes sociales han hecho eco de esta ‘conspiración’ que involucra poder, política y economía. Según ha hecho saber Musk, la plataforma tech Twitter ha favorecido históricamente al partido demócrata de Estados Unidos.