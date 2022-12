Elon Musk es una de las personas más millonarias del mundo. Entre sus grandes negocios están Twitter (que lo adquirió hace poco tiempo), SpaceX y Tesla.

Esta última empresa es de vehículos eléctricos, la cual es una de las más grandes del mercado a nivel mundial y puede ser por eso que el magnate decidió entrar en una nueva controversia, esta vez con el presidente de Estados Unidos.

(Vea también: Elon Musk, criticado por suspender cuenta de Kanye West; rapero dijo que “ama a los nazis”)

En redes sociales, Joe Biden Publicó el siguiente mensaje, informando el proyecto que va a llevar a cabo su Gobierno en las carreteras del país:

El magnate, con el particular estilo que lo caracteriza, respondió la publicación con lo siguiente: “O simplemente puedes comprar un Tesla”.

Lee También

El mensaje del mandatario norteamericano ha tenido miles de reacciones y comentarios, pero, sin duda, la respuesta más importante que tuvo fue la del dueño de Tesla.

Esta fue la publicación de Joe Biden que respondió el dueño de Tesla:

We’re building 500,000 electric vehicle charging stations across the country.

The great American road trip will be fully electrified.

— President Biden (@POTUS) December 3, 2022