Evitar algunos contenidos con el botón ‘No me interesa’: como TikTok suele sugerirles cuentas a los usuarios para que empiecen a seguir, las personas tienen acceso a más perfiles constantemente. Sin embargo, hay algunas sugerencias que no son del gusto de los usuarios. En caso de que haya algún contenido que la persona no quiera seguir viendo puede marcarlo como ‘No me interesa’ para que la ‘app’ no se lo muestre más.