Telegram continúa en la búsqueda para atraer a más personas a su aplicación y superar a Whatsapp. Además de tener funciones particulares, como hallar usuarios sin saber el nombre y el número, esta tendrá “chats de voz para sus canales”, dijo WabetaInfo.

Esta es la publicación que hizo el medio en su cuenta de Twitter, en la que se pueden ver capturas de pantalla a Telegram:

And Telegram is bringing voice chats for channels now.

Clubhouse is everywhere 😱 https://t.co/u5cSB6VSCy pic.twitter.com/WspFNlZI11

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 13, 2021