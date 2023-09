La plataforma musical sueca Spotify anunció este lunes que empezará a poner a prueba un programa para traducir pódcasts del inglés a otros idiomas, entre ellos el español, todos con la voz original.

Usando inteligencia artificial, la plataforma espera lograr una experiencia “que suena más personal y natural que el doblaje tradicional”, explicó la compañía en un comunicado.

El proyecto inicial, que traducirá las voces también al francés y el alemán, incluye acuerdos con creadores de contenido como Dax Shepard, Monica Padman, Lex Fridman, Bill Simmons y Steven Bartlett para un número selecto de episodios ya en catálogo y otros futuros lanzamientos. También planea incluir otros programas, entre ellos ‘The Rewatchables’, de The Ringer, y el nuevo pódcast de Trevor Noah.

Los episodios estarán disponibles en próximos días en todo al mundo para los usuarios pagos y gratuitos de la plataforma.

Este es un primer anticipo de cómo se escucharía la nueva característica de Spotify:

