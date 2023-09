En el Metro de Medellín se ven muchos anuncios de muchas marcas como en cualquier otro metro en otra ciudad del mundo. Una de las que destaca son dos pantallas de más de dos metros de alto y seis de ancho en la estación Industriales. En las imágenes aparece Namjoon, líder del grupo coreano BTS, que un usuario recurrente de este sistema de transporte no reconocerá. Mucho menos sabrá que el anuncio no fue pagado por ellos, ni por su management, ni por una agencia publicitaria.

Tampoco es propaganda para la llegada del grupo a la ciudad. El motivo es el cumpleaños del artista Namjoon y los gestores del anuncio son sus fans en Medellín. Se hacen llamar en las redes sociales y en todo el mundo como “Army”. Para este año ya han pautado cinco veces, una por cada cumpleaños de cada integrante de la agrupación. Aún quedan dos. También hicieron una adicional por el aniversario número diez del grupo.

“Siento que estas iniciativas no son solo para demostrar el amor que se le tiene a los artistas, también que es una forma de reunir a los otros fans”, dice Juliana González, encargada de las comunicaciones del grupo.

“Es muy lindo. El Metro ya está acostumbrado y los operados saben cuándo es el día. Las seguidoras ven las pantallas, se toman fotos y nos las reenvías, algunas chicas llevan regalos”, agrega.

Aunque no hay un número específico del fandom de BTS en Medellín, ellas aseguran que han reunido presencialmente, en otros espacios, entre 300 y 400 personas. Sus redes sociales, donde covoncan a las donaciones, suman de 20 mil seguidores. Al principio no eran tantos y era la razón por la que el Metro no veía la relevancia de los anuncios del grupo de fans, que inició en 2016. Llevan pautando con ellos más de dos años.

El recaudo viene en su mayoría, el 90%, por parte del fandom y el resto de otras actividades, como la fiesta que hicieron este año en Provenza, de donde también destinan recursos a fundaciones de animales y adultos mayores. Ellas mismas organizan todo, la logística, las actividades, las convocatorias, las pautas y, en esta ocasión, la creación del video de veinte segundos, que seguro ellas recordarán por mucho más tiempo.

