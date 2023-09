La aplicación de mensajería WhatsApp, una de las más utilizadas en el mundo, sigue sorprendiendo a sus usuarios, ya que día a día saca actualizaciones que les permite tener una mejor experiencia cuando la usan y, además, les da más seguridad para que puedan conversar y compartir archivos sin ningún tipo de riesgo.

(Ver también: Cómo saber si alguien está conectado en WhatsApp sin necesidad de entrar a la aplicación)

De hecho, algo que se podía hacer antes era ponerle clave únicamente a la aplicación, diferente a la del celular en sí, para que a la hora de prestárselo a alguien o algo por el estilo, sus conversaciones estuvieran protegidas.

Ahora, a diferencia de estos elementos que eran más del celular y no de la aplicación en sí, lo que se puede hacer es bloquear las conversaciones únicamente, una alternativa que permite que si alguien entra a la aplicación, no pueda leer un chat en particular.

Esto, explicó la compañía, es perfecto para cuando se organiza una sorpresa o algo por el estilo a la pareja, ya que al estar siempre tan cerca y demás, esta persona podría entrar a las conversaciones y descubrir el plan secreto, pero ahora ya no será más así.

Chat Lock keeps sensitive stuff under lock and key with a password, Android finger lock, Touch or Face ID — it’s up to you 🔐 pic.twitter.com/lts13g0A05

— WhatsApp (@WhatsApp) September 21, 2023