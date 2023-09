A pesar de ser la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, con millones de usuarios conectados a cada segundo del día, WhatsApp quiere seguir innovando para que la experiencia que vivan los usuarios sea cada vez mejor, más atractiva y con mayor facilidad de uso.

Para esto, Meta, compañía madre de WhatsApp, ha lanzado mejoras como que se puedan compartir imágenes en alta calidad, videoconferencias, cambios en el interfaz y varias actualizaciones para que la aplicación sea más útil para personas de todas las edades.

Sin embargo, aún tenía un problema latente y es que cuando el usuario se equivocaba escribiendo un mensaje, ya sea por ortografía, redacción o el sentido del mismo, tenía que borrarlo completo o, en su defecto, enviar la corrección en otro mensaje, lo que significaba otra notificación para el destinatario y demás.

Ahora ya no será más así, ya que la aplicación de mensajería aseguró que con su nueva actualización ahora se podrán editar los mensajes de forma directa, rápida y sin complicaciones.

Now you can easily edit your #WhatsApp messages for up to 15 minutes after sending them, whether you want to undo an error or change up an emoji. pic.twitter.com/hTPDAfAUwH

— OAL (@Deji_Dokun) September 13, 2023