El dispositivo está equipado con un procesador Snapdragon 730G, batería de 5.260 mAh, memoria RAM de 6 u 8 GB y 128 o 256 GB de almacenamiento, dependiendo del modelo que el usuario escoja. Además, tiene una pantalla AMOLED de 6,47 pulgadas y una resolución FHD+, detalló la marca china.

Lo que más sorprende de este móvil es su sensor de 108 MP conocido como Isocell Bright HMX, creado en conjunto por Samsung y Xiaomi. El lente es de 1 /1.33 pulgadas y dispara diferentes tomas de 27MP que se unen al final, explicò FayerWayer.

Estas son las especificaciones de los 5 sensores, según la compañía:

Hi, this is the Xiaomi #MiNote10

Here is my short review:

☑️ Camera versatility and color

☑️ Battery life

☑️ Headphone jack and IR blaster

❎ UI (MIUI 11 on Android 9)

❎ Design (generic)

❎ Vibration Motor

💰550 Euro

