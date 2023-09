La mayoría de usuarios que tienen computadores tanto Windows como Mac utilizan Google Chrome como su navegador de Internet, ya que cuenta con extensiones, facilidades y universalidad que hacen que la navegación sea más eficiente y cómoda.

(Ver también: Así puede eliminar las ‘cookies’ y el caché desde Google Chrome, Safari y Firefox)

De hecho, esta plataforma está cumpliendo 15 años desde que se lanzó al mercado y para celebrarlo, Google anunció que tendrá varios cambios que si bien al principio será complicado adaptarse, con el tiempo los usuarios se acostumbrarán y verán una mejora importante en la experiencia.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que estas mejoras funcionarán para las versiones de todos los dispositivos, tanto de Mac como de Windows, Linux y ChromeOS.

Teniendo esto en consideración, el primer cambio que tendrá la plataforma es la paleta de colores, ya que si bien desde hace tiempo se puede personalizar el interfaz, ahora habrá una gama más amplia que les permitirá a los usuarios elegir más tonos con los que se identifiquen mejor.

Google Chrome to get new look and features for 15th birthday https://t.co/IaINWben5F pic.twitter.com/yNuSVYRXjr

— Nick Chater (@nick_chater) September 8, 2023