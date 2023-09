Propietarios de usuarios Xiaomi de todo el mundo han reportado por las distintas redes sociales como X (antes Twitter) o Reddit que ha comenzado a rondar un ‘malware’ conocido como Mintnav, el cual reemplaza a Google Chrome en estos dispositivos y puede llegar a ser muy peligroso.

Al parecer, según dio a conocer el medio Gizmochina, cuando los usuarios entran a Google Chrome a buscar cualquier tipo de información, les sale una ventana que dice que si quieren migrar a Mintnav, por lo que muchos acceden sin saber el riesgo que eso conlleva.

xiaomi just got exposed for *intentionally* putting malware on their phones!

the malware is called “mintnav” and it modifies google chrome’s homepage to take you to a “sponsored” page filled with ads!

guess what, my redmi has it too! im never buying any of their devices again.. pic.twitter.com/rr9wthWXUM

— System Settings (@app_settings) September 3, 2023