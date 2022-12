Luego del inesperado cierre de su servicio de videojuegos en la nube llamado Stadia, Google ahora anunció su reemplazo, el cual podrá usarse a través del buscador de la compañía.

El gigante tecnológico informó que para usar este servicio, ya disponible en Estados Unidos, no necesitas tener una consola, ya que podrás jugar los juegos que estén habilitados desde la versión de PC del buscador, como desde tu móvil.

Por ahora, Google no brindó más información sobre qué títulos estarán disponibles para jugar desde el buscador, por lo que se espera que ofrezca más detalles en el futuro.

No console 🎮? No problem. Now you can search and launch video games in the cloud instantly with Google. ☁️ Available in the U.S., in English for mobile and desktop. pic.twitter.com/Zpj5DVBCkD

— Google (@Google) December 13, 2022