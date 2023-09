Desde el pasado viernes 22 de septiembre, la compañía tecnológica Apple comenzó a vender oficialmente sus nuevos celulares, los iPhone 15, Plus, Pro y Pro Max, en las tiendas de Estados Unidos, Europa y más.

(Ver también: Celulares en Colombia tienen descuentos hasta del 50 %: iPhone, Motorola y más)

Además, los usuarios que lo habían adquirido en preventa desde la semana anterior, también pudieron recogerlo y por eso ahora hay miles de personas que ya disfrutan del último lanzamiento de la compañía estadounidense.

Sin embargo, algo que sorprendió de manera negativa a las personas es que muchos de estos celulares llegaron con múltiples fallas, principalmente en su diseño, como manchas en sus bordes laterales, golpes, fallas en su ensamblaje y más, lo cual no afecta directamente con el funcionamiento, pero sí en la apariencia del mismo.

Ahora, además de estos problemas ya mencionados, otros usuarios han reportado fallas en el sistema, principalmente del iPhone 15 Pro Max, el cual, dicen en las redes sociales, después de utilizarlo unos minutos, se calienta y toca apagarlo para que retome su temperatura normal.

My iPhone 15 Pro Max has major overheating issues after a few mins of use

Things are not looking good so far… pic.twitter.com/aGNYGOK3Kg

— Apple Hub (@theapplehub) September 24, 2023