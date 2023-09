Los celulares iPhone son de los dispositivos más utilizados en el mundo, pues su calidad, la facilidad de uso, la buena cámara y demás los hacen muy llamativos ante los ojos de los clientes, pese al alto costo que tienen casi todos, especialmente en Colombia.

Sin embargo, más allá de que casi nunca fallan y son muy resistentes, estos celulares tienen un problema en sus modelos y es el tema de la batería, ya que después de un tiempo el dispositivo comienza a descargarse muy rápido y a los usuarios les toca llevar el cargador a todos los sitios para evitar quedarse incomunicados.

Esta es una situación que Apple estima corregir con el iPhone 15, ya que con los nuevos cables que son USB-C y las baterías de mejor calidad, se espera que estas tengan más durabilidad durante el día y que así mismo resistan más ciclos de carga para que la vida útil sea mayor.

Para los otros celulares que tienen la falla, cabe destacar que ya no es un problema de cargador o de cable, sino netamente de batería, así que para solucionar el problema hay que cambiarla y, lo recomendado, es hacerlo en un sitio autorizado por Apple para que no pierda la plata, teniendo en cuenta que este es un mantenimiento que no es nada económico.

Cuánto cuesta cambiar la batería del iPhone

Ante esto, los dos sitios autorizados por Apple en Colombia para vender los equipos y hacer los respectivos mantenimientos son iShop y Mac Center.

Para cambiar la batería en alguno de estos sitios, hay que aclarar que primero tiene que pedir una cita a través de la página web, luego llevarlo al lugar y allí pagar 55.000 pesos por la revisión que le harán, según explicó la página web de iShop.

Después, el técnico le dirá efectivamente qué tiene el dispositivo y le preguntará si quiere seguir con el arreglo. Si accede, los precios para cambiar la batería de los distintos celulares son:

Celular Precio iPhone X 370.000 pesos. iPhone 11 (todas sus versiones) 370.000 pesos. iPhone 12 (todas sus versiones) 370.000 pesos. iPhone 13 (todas sus versiones) 370.000 pesos. iPhone 14 (todas sus versiones) 380.000 pesos.

Es decir, tenga en cuenta que el costo total de cambio de batería de un iPhone 13, por ejemplo, será de 425.000 pesos con la revisión y el cambio de batería.

Por otro lado, si ya tiene cita es porque el técnico tiene tiempo de reparar el celular de inmediato, por lo que no debería pasar mucho tiempo para volver a tener el celular a su disposición.