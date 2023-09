Casi una semana después del lanzamiento oficial del iPhone 15, se estima que a partir de las 12 del mediodía, hora colombiana, se podrá descargar el más reciente sistema operativo para los celulares, tabletas y más dispositivos de la compañía estadounidense, el iOS 17.

Este le brindará mejoras importantes a los celulares de la empresa de la manzana mordida, ya que corrigieron el tema del autocorrector, acercando dos celulares se podrá compartir el contacto, tendrá un modo de espera en el que funcionará como un reloj digital de última tecnología y mucho más.

Además, cabe destacar que es recomendable actualizar los celulares, ya que las aplicaciones también se adaptan a estas tecnología y con el tiempo, los equipos que no cuenten el sistema operativo, simplemente quedarán obsoletos para hacer muchas operaciones.

Teniendo esto en cuenta, Apple informó que hay unos celulares que ya no se podrán actualizar y por eso, en unos meses, prácticamente quedarán fuera del mercado de forma oficial.

Son un total de 17 celulares los que tendrán el último sistema operativo de Apple, los cuales son:

Además, cabe destacar que el celular que salió la semana pasada, el iPhone 15 en todas sus versiones, ya lo traerá integrado, recordando que ya comenzó la preventa, pero en tiendas se conseguirá a partir del próximo viernes 22 de septiembre.

Por otro lado, el iPhone 8 en sus distintas versiones y el iPhone X ya no recibirán esta actualización, por lo que con el tiempo dejarán de funcionar correctamente.

