Wilmer Becerra es un técnico colombiano que se especializó en reparar celulares y dispositivos de la marca Apple. ‘Wiltech’, como es más conocido en redes sociales, recibe los pedidos de los clientes, los repara y sube los videos a Internet, ganando fama y reconocimiento dentro de plataformas como TikTok, principalmente.

El problema radicó cuando el colombiano recibió una carta por parte de la compañía tecnológica hace unas semanas exigiéndole que dejara de reparar sus equipos, ya que no era un técnico autorizado y que estaba utilizando piezas no oficiales, por lo que si no dejaba de hacerlo, incluso podría hasta ir a la cárcel.

Ante esto, el emprendedor colombiano aseguró que sus piezas no están patentadas y por eso no está incurriendo en ninguna falla judicial. Por otro lado, sí aceptó que usó el logo de la manzana por desconocimiento y por eso si pidió perdón, cambiando el logo y demás de sus videos y de su compañía como tal.

Sin embargo, pese a la agresiva carta que le envió Apple en un principio a través de una firma de abogados, en una transmisión en vivo que hizo ‘Wiltech’ en sus redes sociales explicó que las cosas han cambiado de manera positiva y que ahora hasta le propusieron trabajar con ellos.

“Nosotros respondimos que estamos haciendo las cosas como se deben y que estábamos atendiendo a unos clientes que ellos (por falta de garantía) no estaban atendiendo“, dijo Barrera.

Y agregó: “Ellos respondieron que no hay problema, que están contentos, que nosotros no usemos su manzana y que sigamos reparando sus equipos, incluso nos dan una alternativa para volvernos un reparador oficial, que estamos en proceso” señaló el reparador de celulares.

Además, en la misma transmisión confesó que por esa carta al contrario de tener un efecto negativo, le ayudó mucho a que su negocio creciera, pues ahora tiene hasta 500 dispositivos para arreglar, por lo que aprovechó para pedirles paciencia a los clientes si el celular no está reparado en uno o dos días.

Por lo pronto, cabe destacar que Wilmer Barrera cuenta en su TikTok con un total de 5.3 millones de seguidores, los cuales crecen cada día, entre otras cosas, gracias a la carta que le envió la compañía Apple.