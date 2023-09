Este viernes 22 de septiembre, el iPhone 15 comenzó a venderse oficialmente en las tiendas físicas de Apple y a través de la página web. Apenas lleva un día y ya miles de usuarios alrededor del mundo lo tienen, ya que este dispositivo en particular trae varios cambios en su funcionamiento, cámara y demás, más no en su precio, por lo que es bueno y accesible en muchos lugares del mundo.

De hecho, en el primer día de ventas, hubo peleas y desmanes en varias ciudades debido a la emoción por ser los primeros en tener los últimos dispositivos de la compañía norteamericana.

Sin embargo, los usuarios en las redes sociales publicaron que muchos que lo habían comprado en preventa, se llevaron una sorpresa al abrir la caja y sacar el celular, ya que les había llegado con una clase de imperfecciones que si bien no alteran el funcionamiento del dispositivo, sí afectan la apariencia del mismo.

It appears that some units of the iPhone 15 Pro are defective. The coloring was not applied evenly, furthermore the screen seems not to be perfectly aligned with the edges pic.twitter.com/krzhz4gv4f — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 22, 2023

El problema fue, principalmente, en los modelos Pro y Pro Max, los que son de titanio, ya que vienen con unas manchas de color en los lados del celular, la pantalla con unas imperfecciones y hasta con problemas de ensamblaje, una situación preocupante teniendo en cuenta el costo de estos dispositivos, que es de 1.000 y 1.200 dólares, respectivamente, en sus capacidades de almacenamiento más bajas.

Some iPhone 15 Pro units appear to have display misalignment, dirt on the camera lenses, scratches on the screen and signs of damage in various areas, there are reports of bubbles and discolored squares. This happens for units destined for the US, Chinese and EU markets pic.twitter.com/8Peh0zoaZs — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 23, 2023

De hecho, luego del Apple Event, varios invitados notaron los mismos detalles, pero la compañía simplemente se defendió diciendo que fue por la cantidad de manos que tocaron los celulares y por eso se presenció esa situación.

Apple, al ver la cantidad de mensajes y quejas que recibió, sacó un comunicado a través de su página web asegurando que esta situación es totalmente normal y que no durará con el tiempo, sino que simplemente lo que tiene que hacer el usuario es tomar un paño húmedo y limpiar el celular para que retome su color normal y original.

“Para iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, la grasa de la piel puede alterar temporalmente el color de la banda exterior. Limpiar el iPhone con un paño suave, ligeramente húmedo y sin pelusa restaurará su aspecto original”, explicó la compañía.

Ahora, tenga en cuenta que por eso lo mejor es revisar el dispositivo en la tienda, si lo compró directamente allí, ya que con eso puede mostrarle a los asesores los problemas y estos se lo tendrán que cambiar por uno que esté bueno sí o sí. En cambio, si se lo lleva y vuelve varios días después, puede que no le respondan porque no hay cómo justificar que no se le cayó o algo por el estilo.

