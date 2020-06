La nueva cara rediseñada del Xbox Series X se presentó en diciembre y en febrero la compañía Microsoft reveló detalles sobre el procesador y también mejoras en los gráficos.

En cuanto a la nueva PlayStation 5, no fue hasta el evento del 11 de junio que los usuarios pudieron ver su nuevo aspecto, antes de esto solo habían conocido detalles y las mejoras en el control de la consola.

Los mayores misterios alrededor de la consola de Sony, la PlayStation 5, y la de Microsoft, la Xbox Series X, coinciden, es la fecha de lanzamiento y el precio.

Las compañías han dado pistas que pueden indicar que estarían disponibles para el final del 2020, en la época de Navidad, pero no se ha presentado ningún pronunciamiento oficial, indicó Gizmodo.

Si se puede tomar el pasado como punto de referencia, la PlayStation 4 se mostró por primera vez en febrero de 2013 y luego fue lanzada en noviembre del mismo año, mientras que la Xbox One se presentó en mayo de 2013 e hizo también su debut en noviembre. Sin embargo, la contingencia podría hacer que estos lanzamientos tomen un poco más de tiempo, posiblemente hasta el 2021, agregó el mismo medio.

El precio también es una incógnita gigantesca que muchos de los fanáticos aún desean resolver.

El costo de la tan esperada PS5 no se ha revelado oficialmente, pero horas antes del lanzamiento de su nueva imagen se hicieron una serie de filtraciones. Además, muchos expertos han hecho sus especulaciones con respecto al precio, que estaría alrededor de los 500 dólares o más.

La Xbox Series X no es la excepción a las especulaciones, en diciembre del 2029 el analista de videojuegos Benj Sales hizo su proyección basándose en las especificaciones de la consola de Microsoft y publicó en su cuenta de twitter que podría costar 550 o 600 dólares.

With the newest specs leaks pointing towards a 56 CU 7nm part I dont see how Series X will be under $550 – $600 unless MS is willing to take a loss on every console sold

Lockhardt seems a NECESSITY in that scenario with a console that powerful / expensive

— Benji-Sales (@BenjiSales) December 30, 2019