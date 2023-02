Hoy se celebró el aniversario del lanzamiento de los juegos Pokémon para las consolas Game Boy en Japón en el Pokémon Day. Mediante un ‘streaming’, la compañía anunció lanzamientos de nuevos formatos para que sus usuarios tengan diferentes experiencias.

(Le puede interesar: Si alguna vez quiso encontrarse con un ‘Pokémon’, así se verían en la vida real)

Lo más destacado del evento, que duró alrededor de 25 minutos, fue el lanzamiento de DLCs para su juego Pokémon escarlata y Pokémon Purpura, los más recientes lanzamientos de la compañía que fueron en noviembre de 2022. Será una expansión que contará con dos entregas: ‘La máscara turquesa’, que se pondrá a la venta en septiembre de 2023 y ‘El disco índigo’ que llegará en noviembre. Las reservas ya están disponibles en la tienda de Nintendo en un pack conjunto al precio de 37 dólares.

In Part 1: The Teal Mask, you will encounter Ogerpon, which dons a fearsome mask. ❤️💜 #PokemonScarletViolet pic.twitter.com/U8yNTJYOu4 — Pokémon (@Pokemon) February 27, 2023

Otra novedad es el Pokémon GO, un sistema que permitirá la conexión entre ambos juegos para que los entrenadores puedan descubrir nuevos personajes e interactuar con Vivillon y con la forma andante de Gimmighoul.

También se revelaron detalles del Campeonato Mundial. En su edición del 2023 se disputará por primera vez en Japón, más específicamente Hotel Pacífico Yokohama, del 11 al 13 de agosto, reuniendo a los mejores entrenadores del mundo.

Adicionalmente, se anunció el lanzamiento de una serie en Netflix que se llamará “La conserje Pokémon” y utilizará una animación ‘stop motion’. Está ambientada en un complejo hotelero que visitan distintos Pokémon. La protagonista será la conserje de este, Haru y la serie contará la historia de las criaturas que se van hospedando en él.



Finalmente, uno de los anuncios más esperados por los seguidores de este videojuego: Pokémon Sleep. La actualización se basa en monitorizar el tiempo que los usuarios pasan durmiendo y es importante porque en él los entrenadores se unirán al Profesor Neroli y a Snorlax para llevar a cabo una investigación sobre los tipos de sueño y cómo duermen los Pokémon.

Lee También

Pokémon Sleep será compatible con el nuevo dispositivo Pokémon GO Plus+, que no solo podrá usarse para girar Poképaradas y lanzar Pokéballs de forma automática en el juego de Niantic, sino que utiliza la tecnología Bluetooth para seguir nuestro ritmo de sueño. Saldrá a la venta el 21 de julio de 2023.