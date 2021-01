Desde el día que WhatsApp anunció sus nuevas políticas de privacidad, muchas personas han cuestionado la calidad de la ‘app’. El ruido que ha generado es tan grande que incluso la misma aplicación a través de redes sociales aclaró cuáles eran los cambios y desmintió algunas especulaciones.

Sin embargo, este paso en falso de WhatsApp es aprovechado por otra aplicación de mensajería instantánea llamada Telegram, propiedad de Pável Duróv. Según lo confirmó el ruso en su canal, la ‘app’ ha tenido un incremento de descargas en los últimos días.

Duróv nació en Rusia en 1984 y junto a su hermano Nicolái Duróv fundaron Telegram en 2013. Desde ese entonces algunos lo reconocen por ser el competidor de Facebook, incluso unos lo nombran como el ‘Mark Zuckerberg ruso’.

A pesar de ofrecer productos similares, la aplicación de los dos hermanos nunca ha tenido tanta relevancia, en cuanto a seguidores, como WhatsApp. Por supuesto, a medida que pasa el tiempo, esa cifra ha aumentado progresivamente.

De hecho, con base en ese argumento, Duróv confirmó en su cuenta de Twitter que la aplicación ofrecerá este año opciones premium e implementará la publicidad para poder sostener los nuevos gastos que se han generado por el incremento de usuarios: “Más usuarios significan más gastos por el tráfico y los servidores”.

Aquí está la publicación del ruso en su cuenta de Twitter:

Today I outlined the monetization strategy of Telegram. It will allow us to remain independent and stay true to our values for decades to come – https://t.co/58h4PXxman

— Pavel Durov (@durov) December 23, 2020