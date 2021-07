Su compañía aeroespacial Blue Origin hará un salto de 11 minutos desde el oeste de Texas hasta más allá de la línea Karman y de regreso, apenas pocos días después de que el fundador de Virgin Galactic, Richard Branson, hiciera un viaje similar.

Ambos magnates insisten en que no se trata de una competencia. “Esto no es una competencia, se trata de construir un camino hacia el espacio para que las generaciones futuras puedan hacer cosas increíbles allí“, aseguró Bezos.

Blue Origin también mira más alto: tanto respecto a la altitud a la que ascenderá su nave reutilizable New Shepard en comparación con el avión espacial de Virgin, como en lo que tiene relación con sus ambiciones. Su objetivo fundacional es construir colonias espaciales flotantes con gravedad artificial donde millones de personas puedan trabajar y vivir.

El despegue está previsto para las 8:00 de la mañana desde una instalación remota en el desierto del oeste de Texas llamada Launch Site One, a unos 40 kilómetros al norte de la ciudad más cercana, Van Horn.

Las condiciones climáticas actualmente parecen favorables y el evento se transmitirá en vivo a través de BlueOrigin.com, comenzando 90 minutos antes del lanzamiento.

Junto a Bezos estarán la aviadora Wally Funk, quien a sus 82 años será la astronauta más vieja de la historia, y el holandés Oliver Daemen, de 18, quien se convertirá en el más joven. Completando el cuarteto aparece el hermano menor y mejor amigo de Jeff Bezos, Mark, quien dirige la Bezos Family Foundation y trabaja como bombero voluntario.

Our astronauts have completed training and are a go for launch. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/rzkQgqVaB6

— Blue Origin (@blueorigin) July 19, 2021