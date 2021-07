En diálogo con Cheddar News, Kutcher dijo que uno de sus sueños era ir al espacio, por lo que hace una década decidió comprar un tiquete a la compañía de Richard Branson, Virgin Galactic, a pesar de que para le época no se veía tan cerca un vuelo espacial comercial.

Sin embargo, mientras se acercaba la anhelada fecha ーBranson viajó recientemente al especioー, Ashton Kutcher hizo una familia con la también actriz Mila Kunis y fue ella la que lo convenció de que revendiera su billete.

“Cuando me casé y tuve hijos, mi esposa me dijo que no era una decisión familiar inteligente ir al espacio teniendo niños pequeños. Así que terminé devolviendo mi boleto a Virgin Galactic. Se suponía que debía estar en el próximo vuelo, pero no estaré”, dijo el actor de 43 años a Cheddar News.

Lee También

Ashton Kutcher says he sold his ticket to space back to Virgin Galactic.🚀 pic.twitter.com/zFonavhnTv

— Cheddar News 🧀 (@cheddar) July 15, 2021