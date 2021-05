Dichos módulos consistirían en dos círculos con lentes y sensores que, puestos juntos, se enmarcan dentro de un óvalo que ocupa casi un 20 % del área trasera del equipo.

Las imágenes fueron reveladas por el ‘filtrador’ @RODENT950 en su cuenta de Twitter, quien en ocasiones anteriores ha acertado con sus predicciones respecto de nuevos productos y por ello goza de cierta credibilidad en el medio tecnológico.

Este es el trino de @RODENT950:

And here is the exclusive first look at the Huawei P50 Series.#HuaweiP50Pro #HuaweiP50ProPlus #HuaweiP50Series #HuaweiP50 pic.twitter.com/piL3IYqriI

— Teme (特米)😷 (@RODENT950) May 12, 2021