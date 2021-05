La estrategia que utilizan los fans de K-pop es poner el ‘hashtag’ que se está promoviendo, pero hablando de artistas de ese tipo de música y colocando imágenes de ellos.

Así se puede ver, por ejemplo, con una de las tendencias que se está moviendo en Twitter Colombia desde hace algunas horas, y es la de #PetroFueradeTwitter.

Aunque la etiqueta tiene una clara intención de enviar un mensaje al senador Gustavo Petro, la mayoría de trinos con ese numeral no tienen nada que ver con el congresista, como se aprecia en las siguientes publicaciones:

Pero eso no es todo. El saboteo al uribismo en Twitter también se vio en el ‘hashtag’ #LaVozDeUribeSomosTodos, cuando seguidores del expresidente Álvaro Uribe salieron a respaldarlo luego de que la red social le borrara un trino en el que apoyaba el uso de armas por parte de la Fuerza Pública en las protestas.

Estos son algunos trinos que utilizaron la etiqueta, pero que no tienen nada que ver con el tema:

Me encontré está y no me aguante 🤣#NoMásParo#UribeTieneLaRazon#LaVozDeUribeSomosTodos#DéjanosPasarpic.twitter.com/r0Fw1FPf7I

— ⁶¹³Swan⁷🇨🇴🧈 (@be_lifegoeson7) May 4, 2021