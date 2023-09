‘WhatsApp‘, es una de las aplicaciones más importantes de mensajería alrededor del mundo. Misma que millones de habitantes alrededor del mundo usan, pero se ha dado a conocer que en algunos equipos iPhone, la aplicación dejará de funcionar desde el primero de octubre.

La noticia ha sorprendido a varios usuarios de Apple, pues no esperaban que la aplicación no sea ejecutada en alguno de los celulares iPhone, esto sucede pues las aplicaciones se actualizan y algunos sistemas operativos no podrán ejecutar las nuevas funciones de la aplicación.

Los avances tecnológicos provocan que los equipos se vuelvan obsoletos, este es el caso de los iPhone, mismos que no podrán ejecutar la aplicación ‘WhatsApp‘ con la llegada del primero de octubre y desde está fecha, estos equipos de Apple no podrán usar la aplicación de mensajería.

Los equipos telefónicos de Apple que no podrán usar más la aplicación de ‘WhatsApp’ desde el primero de octubre son:

Esto es debido a diferentes razones, entre las que destacan:

Actualizaciones de WhatsApp: las actualizaciones de ‘WhatsApp’ a menudo requieren más recursos de hardware y software para funcionar correctamente, por lo que equipos antiguos no podrán ejecutar la aplicación.

Obsolescencia programada: esto implica que los fabricantes diseñan deliberadamente sus dispositivos para que se vuelvan obsoletos después de un cierto período de tiempo, lo que puede hacer que las aplicaciones como ‘WhatsApp’ dejen de funcionar.

Sistema operativo desactualizado: ‘WhatsApp’ puede dejar de funcionar en ciertos modelos de teléfonos móviles es la falta de actualización del sistema operativo. La aplicación generalmente es compatible con versiones de sistemas operativos móviles específicos, como Android o iOS.

