La tecnología es, sin duda, una de las industrias en el mundo que más crecimiento ha tenido durante las últimas décadas, pues a hoy no se percibe un mundo sin elementos tecnológicos para desarrollar labores en el trabajo, en el hogar o en el estudio.

Ahora, en uno de los dispositivos que más han trabajado los desarrolladores en los últimos años ha sido en los robots, ya que estos podrían hacer labores importantes en cuestión de segundos, mientras que a los humanos todavía les toma horas o incluso días.

De hecho, cada que sale uno nuevo, tiene una apariencia mejorada que se aproxima a como se ve un humano común y por eso muchas personas se aterran, ya que sienten que en algún momento podrían desarrollar una inteligencia mayor que la del cerebro humano y así, en algún punto, reemplazarlo.

Ese miedo, más que para la vida en sí, ha tomado fuerza en el trabajo, ya que muchos puestos comenzaron a ser reemplazados por los robots. De hecho, una compañía de bebidas en Polonia, Europa, asignó a Mika, una robot, como nueva directora ejecutiva de la compañía, según dio a conocer la agencia de noticias Reuters.

Polish drinks firm Dictador appoints the world’s first #AI #Robot as ‘Experimental CEO’. Mika is a more advanced version of her sister prototype, Sophia, activated in 2015 in Hong Kong, by Hanson Robotics Ltd. pic.twitter.com/hVQl4DlnuA

— Michael Ashura (@MichaelAshura) September 17, 2023