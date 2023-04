Así se le podría considerar a ChatGPT, como un cerebro capaz de crear ideas, sostener conversaciones y ahora podrá moverse con unas piernas que se asemejan a las humanas.

OpenAI, la empresa creadora de la inteligencia artificial que se ha viralizado en redes sociales y también dueña del programa DALL-E, quiere seguir marcando hitos y, por eso, decidió financiar la compañía noruega 1X, según informó ComputerHoy.

(Vea también: Europa da los primeros pasos para prohibir ChatGPT: Italia empezó y le sigue España)

Esta última, es una empresa de ingeniería robótica fundada en 2014, que diseña y fabrica androides capaces de imitar los movimientos y el comportamiento humano.

Con esa premisa, OpenAI se alió para crear el primer robot humanoide y trabajador, que funcione con el cerebro de ChatGPT y realice trabajos operativos.

Lee También

Aunque ya existen robots como los de Boston Dynamics, que están hechos para realizar tareas sencillas y de apoyo en ciertos trabajos, como por ejemplo de construcción, seguridad y limpieza, el que sería controlado por ChatGPT va un paso más allá.

En ese sentido, así como la herramienta es usada por miles de personas para responder a preguntas, hacer búsquedas de datos, crear textos y hasta conversar sobre ciertos temas, el robot podrá hacer lo mismo, imitando el razonamiento humano, pero su principal propósito sería poder trabajar.

(Vea también: Así funciona el modo ‘diablo’ o ‘DAN’ de ChatGPT, el lado oscuro de la herramienta)

Por ahora, el producto estaría en diseño, pero mucho de lo que haría se relaciona con las capacidades que ha demostrado el robot Ameca de la empresa Engineered Arts.

Appropriate facial expressions in this video are selected by GPT3 – we also tried GPT4, the processing time with GPT4 was longer and made Ameca appear less responsive #ameca #humanoidrobot #gpt3 #ai pic.twitter.com/clpn9u1yd0

— Ameca The Robot (@AmecaTheRobot) March 31, 2023