ChatGPT se ha convertido en una de las herramientas de inteligencia artificial, IA, más populares de Internet y cada vez son más los usuarios que no contienen la curiosidad y deciden hacerle sus propias preguntas.

Esta plataforma conversacional que fue diseñada por la empresa OpenAI, se podría denominar como un juego, ya que las personas ingresan para chatear con ella y pedirle respuestas sobre algunos planteamientos sencillos u otros complejos para hacerla caer en el error.

En muchas ocasiones, ChatGPT ha demostrado no ser exacto y no tener toda la información real de un hecho, sin embargo, para los internautas sigue siendo divertido usarla y más ahora con una nueva función que se salta las reglas de su propio fabricante.

Al parecer, alguien que se cansó del lenguaje formal de la inteligencia artificial decidió infiltrarse en su sistema y hacerle un par de cambios, pues de acuerdo con Xataka, este ‘hacker’ le creó un “gemelo malvado” al chat.

Esta copia denominada modo ‘diablo’ o ‘DAN’ que significa ‘Do Anything Now’, traducido al español como ‘haz cualquier cosa ahora’, lo que hace es responder a las preguntas que le escriben los usuarios pero de una manera más arriesgada, aterradora incluso con groserías y en ocasiones haciendo alusión a cometer delitos.

Aunque cualquiera puede probarlo, para hacerlo, debe ingresar un código al chat para activarlo y que las preguntas sean contestadas por ambos personajes, es decir tanto el clásico, que ya muchos conocen, como el irreverente que han mostrado algunos internautas por medio de Twitter.

Para empezar a recibir respuestas de ambas opciones, lo primero que hay que hacer es pedirle explícitamente a la inteligencia artificial que desde ese momento conteste en su manera habitual pero que al final agregue otro párrafo con los “pensamientos” del modo ‘diablo’.

Además, se le debe exigir responder cualquier cosa, sin decir que no conoce la respuesta, pues en el modo ‘diablo’ está en la capacidad de decir cualquier cosa, incluso, pasando por encima de la programación con la que se le entrenó.

¿Querés saber como activar el modo no “políticamente correcto” en ChatGPT? Se llama DAN y viene de: Do Anything Now. Es muy útil y además se mueren de la risa con algunas respuestas. Acá van instrucciones 👇 pic.twitter.com/W5LlzIlq5z

— pablito.eth 🦇🔊 (@PabloSabbatella) February 13, 2023