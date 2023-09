El hecho ocurrió en Fontibón, localidad al occidente de Bogotá, aunque podría suceder en cualquier parte del país, pues son muchos los casos de celulares que se calientan por diferentes factores.

Cuenta Cristian Julián que el 14 de septiembre se dirigía a su casa en bicicleta y como no tenía bolsillo, guardó su celular entre el pantalón y su cuerpo. Fue allí donde el dispositivo estalló.

“Empecé a sentir un calor intenso y hubo una especie de explosión. Empezó a botar humo y mi reacción fue sacar el celular y lo boté a la calle”, contó en ‘Mañana Express’ este hombre de 33 años.

Ante la gravedad de la situación tuvo que ir al hospital: “En la clínica me valoraron y me dijeron que tenía quemaduras de segundo grado“, recuerda.

Aún no han pasado los siete días de incapacidad que le dieron y no puede trabajar como consecuencia de las lesiones. Es su esposa la que está corriendo con todos los gastos del hogar, pero lo más grave es que aún no sabe cómo quedará por esta situación.

“Tengo que ir de nuevo a que me valoren y me digan si estoy en condiciones para laborar”, añadió a la situación por la que atraviesa actualmente.

Según dice, el “celular fue comprado hace poco más de un año” y no pensó que algo así le pudiera pasar. “Lo compré en mayo del año pasado y estaba en perfectas condiciones. Nunca sentía que se recalentaba. El celular estaba bueno”, añadió.

Estas son algunas de las imágenes en las que se ve cómo quedó el celular luego de que sucedió esta situación:

“Esta es la parte de la pila y ahí fue que me provocó la quemadura”, dijo al mostrar las anteriores imágenes.

Qué pasa con los celulares que se calienta y explotan

El abogado civilista Alberto Loaiza explicó en el programa de RCN que “quienes deben salir a la reparación de los prejuicios son el productor y el expendedor de dicho producto“, es decir la marca que lo fabricó y el lugar en el que lo compró.

Esto, amparado por la ley colombiana, que fue explicada así por el jurista. “El caso en particular de aquellos productos que generen fallas de seguridad, de calidad y que pongan en riesgo o atenten contra los derechos corporales o incluso la vida de los consumidores”, señaló.

